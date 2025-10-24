В Гяндже задержан адвокат Илькина Сулейманова

В Гяндже задержан известный адвокат Забил Гахраманов.

1news.az со ссылкой на АПА сообщает, что З.Гахраманов был задержан вчера.

По имеющейся информации, З.Гахраманов был задержан сотрудниками Главного управления полиции города Гянджа. Адвокат Забил Гахраманов обвиняется в хулиганстве.

Предполагается, что он подрался с человеком на автомойке и нанес ему телесные повреждения.

В настоящее время Главное управление полиции города Гянджа проводит расследование.

Отметим, что ранее решением Президиума Коллегии адвокатов деятельность Забила Гахраманова в качестве адвоката была приостановлена сроком на шесть месяцев.

Адвокат Забил Гахраманов получил наибольшую известность как защитник Илькина Сулейманова, обвиняемого в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой в Товузском районе.