 Необычные математические способности пятилетнего Фарида - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Необычные математические способности пятилетнего Фарида - ФОТО

First News Media19:01 - Сегодня
Необычные математические способности пятилетнего Фарида - ФОТО

Пятилетний Фарид Самедзаде из села Угурбейли Бардинского района удивил всех своими необычными математическими способностями. Он проводит сложные математические операции, не соответствующие его возрасту, без калькулятора.

Как сообщил АЗЕРТАДЖ отец Фарида – Рахман Самедзаде, талант мальчика проявился, когда ему было четыре года: «В то время как его сверстники играли с игрушками, для Фарида игрушкой был калькулятор. С четырех лет он самостоятельно научился умножению, делению, сложению, вычитанию, возведению в квадрат и расчетам с отрицательными числами. Узнав об этом таланте, мы начали направлять Фарида и обучать некоторым вещам. Сейчас ему пять лет, и он свободно возводит числа в куб и в другие степени, вычисляет НОК и НОД, а также проценты, решает уравнения, примеры с дробями, логарифмические задачи, выполняет деление с остатком. Математику он знает на уровне 6-7 классов, а иногда решает и задачи для 8–11 классов. Свой день он проводит с цифрами, за письмом и вычислениями».

В настоящее время Фарид посещает подготовительную группу, и в будущем родители хотят определить его в школу с математическим уклоном.

Поделиться:
620

Актуально

Мнение

Азербайджан: время инициатив и влияния

Общество

Мечеть Туба Шахи: Наследие Ислама и Величие Веков - ФОТО

Мнение

США подтвердили то, что Азербайджан говорил годами: эффективность международных ...

Общество

Погода на пятницу: В Баку усилится ветер

Общество

Необычные математические способности пятилетнего Фарида - ФОТО

В национальных парках Азербайджана пройдет День открытых дверей

За год Карабах посетили более 2,5 млн человек

Разбитые стекла и порезанные шины: в Хырдалане разгромили Range Rover

Выбор редактора

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Новости для вас

Названы самые популярные имена новорожденных в Азербайджане за 2025 год

Прогноз погоды на воскресенье: мороз и гололедица

На всемирно известной платформе появились товары, оскорбляющие государственные символы Азербайджана - ФОТО

В Азербайджане скончалась заслуженный учитель

Последние новости

Подавший сигнал бедствия самолет Дубай-Москва вернулся в аэропорт вылета

Сегодня, 19:18

Fox News: Вэнс извинился перед наркоманами и призвал их лечиться

Сегодня, 19:15

Необычные математические способности пятилетнего Фарида - ФОТО

Сегодня, 19:01

Скандал в Научно-исследовательском институте медреабилитации: В компьютере врача нашли прослушку?

Сегодня, 18:47

В национальных парках Азербайджана пройдет День открытых дверей

Сегодня, 18:30

За год Карабах посетили более 2,5 млн человек

Сегодня, 18:15

В ЕС допустили уступки по Гренландии в обмен на гарантии США по Украине

Сегодня, 17:56

МИД РФ: размещение войск Запада в Украине будет расцениваться как интервенция

Сегодня, 17:48

Разбитые стекла и порезанные шины: в Хырдалане разгромили Range Rover

Сегодня, 17:46

​​​​​​​Джахангир Новрузов выразил благодарность Президенту Азербайджана

Сегодня, 17:31

В Баку и районах Азербайджана ожидается сильный ветер

Сегодня, 17:30

В Армении будут судить военного, продавшего более 30 приборов ночного видения

Сегодня, 17:27

Мечеть Туба Шахи: Наследие Ислама и Величие Веков - ФОТО

Сегодня, 17:23

Садиг Алиев назначен директором Агентства государственного казначейства

Сегодня, 17:13

США подтвердили то, что Азербайджан говорил годами: эффективность международных структур под вопросом

Сегодня, 17:00

Раскрыты результаты наркотического теста Алейны Тилки

Сегодня, 16:50

В Азербайджане впервые проходит международный турнир по горнолыжному спорту - ФОТО

Сегодня, 16:43

АЖД снижает цены на билеты в этом направлении на 10%

Сегодня, 16:30

10-летний Сархан, пострадавший в ДТП в центре Баку, вышел из комы

Сегодня, 16:00

В Баку простились с основателем группы «Кярван» Севиндж Керимовой - ФОТО

Сегодня, 15:47
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43