Необычные математические способности пятилетнего Фарида - ФОТО
Пятилетний Фарид Самедзаде из села Угурбейли Бардинского района удивил всех своими необычными математическими способностями. Он проводит сложные математические операции, не соответствующие его возрасту, без калькулятора.
Как сообщил АЗЕРТАДЖ отец Фарида – Рахман Самедзаде, талант мальчика проявился, когда ему было четыре года: «В то время как его сверстники играли с игрушками, для Фарида игрушкой был калькулятор. С четырех лет он самостоятельно научился умножению, делению, сложению, вычитанию, возведению в квадрат и расчетам с отрицательными числами. Узнав об этом таланте, мы начали направлять Фарида и обучать некоторым вещам. Сейчас ему пять лет, и он свободно возводит числа в куб и в другие степени, вычисляет НОК и НОД, а также проценты, решает уравнения, примеры с дробями, логарифмические задачи, выполняет деление с остатком. Математику он знает на уровне 6-7 классов, а иногда решает и задачи для 8–11 классов. Свой день он проводит с цифрами, за письмом и вычислениями».
В настоящее время Фарид посещает подготовительную группу, и в будущем родители хотят определить его в школу с математическим уклоном.