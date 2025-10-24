Суд запретил экс-премьеру Грузии выезд из страны и обязал выплатить залог в 1 млн лари

Тбилисский городской суд избрал в отношении бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили меру пресечения в виде залогa в размере 1 млн лари по делу о легализации незаконных доходов в особо крупном размере.

Решение несколько минут назад объявила судья Эка Барбакадзе.

Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры. Бывший премьер-министр обязан внести указанную сумму в течение 30 дней.

Кроме того, были удовлетворены ходатайства прокуратуры о запрете на выезд за пределы страны и изъятии паспорта.

Сам Гарибашвили не делал заявлений во время заседания и ограничился коротким комментарием, что согласен с предъявленным обвинением. Заявления сделали только его адвокаты.

Одна из адвокатов, Лили Гелашвили, отметила, что Ираклий Гарибашвили явился на первый же допрос, не предпринимал попыток покинуть страну, и отметила, что учитывая личность подсудимого, риск того, что он скроется от следствия, исключён.

Предварительное судебное заседание назначено на 16 декабря.

Бывший премьер-министр уже покинул здание суда.

Напомним, 17 октября был проведен обыск в доме И.Гарибашвили и связанных с ним лиц. Как сообщили в прокуратуре, были изъяты различные электронные устройства, документация и крупные суммы наличных денег.

22 октября на брифинге в Службе госбезопасности было заявлено, что на допросе в Антикоррупционном агентстве И.Гарибашвили полностью сотрудничал со следствием и признал, что получал незаконные доходы на протяжении ряда лет.

Напомним, Ираклий Гарибашвили впервые занимал пост премьер-министра в 2013–2015 годах. 30 декабря 2015 года он покинул должность, а в 2019 году вернулся в правительство в качестве министра обороны. Через два года, в феврале 2021 года, парламент Грузии утвердил его премьер-министром. 29 января 2024 года Гарибашвили ушёл с этого поста.

Источник: грузинский Первый канал