Президенты Азербайджана и России поговорили по телефону - ОБНОВЛЕНО

Президент России Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

По сообщению пресс-службы Президента Азербайджана, главы государств обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня в продолжение встречи, состоявшейся 9 октября в рамках заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе.

Лидеры подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии торгово-экономических отношений, а также в реализации совместных проектов в энергетической и транспортно-логистической сферах.

В ходе телефонного разговора были затронуты некоторые аспекты регионального сотрудничества и международной обстановки.

Достигнута договоренность о продолжении контактов на различных уровнях.

Источник: ТАСС