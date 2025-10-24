Президенты Азербайджана и России поговорили по телефону - ОБНОВЛЕНО
Президент России Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
По сообщению пресс-службы Президента Азербайджана, главы государств обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня в продолжение встречи, состоявшейся 9 октября в рамках заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе.
Лидеры подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии торгово-экономических отношений, а также в реализации совместных проектов в энергетической и транспортно-логистической сферах.
В ходе телефонного разговора были затронуты некоторые аспекты регионального сотрудничества и международной обстановки.
Достигнута договоренность о продолжении контактов на различных уровнях.
Источник: ТАСС