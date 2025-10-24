 Президенты Азербайджана и России поговорили по телефону - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Политика

Президенты Азербайджана и России поговорили по телефону - ОБНОВЛЕНО

First News Media14:50 - Сегодня
Президент России Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

По сообщению пресс-службы Президента Азербайджана, главы государств обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня в продолжение встречи, состоявшейся 9 октября в рамках заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе.

Лидеры подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии торгово-экономических отношений, а также в реализации совместных проектов в энергетической и транспортно-логистической сферах.

В ходе телефонного разговора были затронуты некоторые аспекты регионального сотрудничества и международной обстановки.

Достигнута договоренность о продолжении контактов на различных уровнях.

14:08

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Разговор стал продолжением беседы 9 октября, состоявшейся на саммите СНГ, сообщила пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. В продолжение беседы 9 октября на саммите СНГ в Душанбе», - сказано в сообщении.

Главы государств подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие торгово-экономических связей и реализацию совместных проектов.

Главы двух государств затронули в разговоре некоторые аспекты регионального сотрудничества и международной ситуации, а также условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Источник: ТАСС

Политика

