Новый президент ТРСК приведен к присяге

Туфан Эрхюрман сегодня официально вступил в должность президента Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

В Республиканской ассамблее ТРСК состоялась церемония инаугурации нового президента, который стал шестым главой государства, сменив Эрсина Татара.

В своей вступительной речи Эрхюрман заявил, что будет работать над укреплением демократии, защитой суверенных прав турок-киприотов и развитием «особых и неразрывных отношений» с Турцией.

Он подчеркнул, что любые переговоры по кипрскому вопросу будут вестись только после выполнения условий, ориентированных на реальное решение проблемы.

Источник: Haberler