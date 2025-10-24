В Украине мужчина взорвал гранату на ж/д вокзале: четверо погибли

В Житомирской области Украине мужчина взорвал гранату в поезде, погибли четыре человека и сам злоумышленник.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах агентству «Интерфакс-Украина».

Инцидент произошел в городе Овруч, по предварительным данным, во время проверки документов.

«Мужчина не мог объяснить, куда едет и зачем. Пограничница попросила его выйти, после чего мужчина взорвал гранату», - сообщил источник.

В результате взрыва погибли сам злоумышленник, пограничница и еще три пассажирки поезда.

На месте работают сотрудники полиции и следственно-оперативные группы.

В Национальной полиции Украины в свою очередь подтвердили гибель четырех человек в результате подрыва гранаты, отметив, что инцидент произошел на перроне в городе Овруч в Житомирской области.

Согласно заявлению полиции, гранату привел в действие 23-летний житель Харькова.

Предварительно установлено, что работники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) проводили проверку документов у пассажиров.

«В это время на перроне один из мужчин достал взрывное устройство, после чего произошел взрыв.

В результате погиб 23-летний житель Харькова, подорвавший гранату. Смертельные ранения также получили три женщины в возрасте 29, 58 и 82 лет - жительницы Коростенского района. Одна из погибших - пограничница», - отмечается в сообщении.

По информации Нацполиции, на данный момент известно о 12 раненых. Они находятся в медицинском учреждении и получают необходимую помощь.