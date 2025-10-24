 В Украине мужчина взорвал гранату на ж/д вокзале: четверо погибли | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В Украине мужчина взорвал гранату на ж/д вокзале: четверо погибли

First News Media15:50 - Сегодня
В Украине мужчина взорвал гранату на ж/д вокзале: четверо погибли

В Житомирской области Украине мужчина взорвал гранату в поезде, погибли четыре человека и сам злоумышленник.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах агентству «Интерфакс-Украина».

Инцидент произошел в городе Овруч, по предварительным данным, во время проверки документов.

«Мужчина не мог объяснить, куда едет и зачем. Пограничница попросила его выйти, после чего мужчина взорвал гранату», - сообщил источник.

В результате взрыва погибли сам злоумышленник, пограничница и еще три пассажирки поезда.

На месте работают сотрудники полиции и следственно-оперативные группы.

В Национальной полиции Украины в свою очередь подтвердили гибель четырех человек в результате подрыва гранаты, отметив, что инцидент произошел на перроне в городе Овруч в Житомирской области.

Согласно заявлению полиции, гранату привел в действие 23-летний житель Харькова.

Предварительно установлено, что работники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) проводили проверку документов у пассажиров.

«В это время на перроне один из мужчин достал взрывное устройство, после чего произошел взрыв.

В результате погиб 23-летний житель Харькова, подорвавший гранату. Смертельные ранения также получили три женщины в возрасте 29, 58 и 82 лет - жительницы Коростенского района. Одна из погибших - пограничница», - отмечается в сообщении.

По информации Нацполиции, на данный момент известно о 12 раненых. Они находятся в медицинском учреждении и получают необходимую помощь.

Поделиться:
326

Актуально

Политика

Президенты Азербайджана и России поговорили по телефону - ОБНОВЛЕНО

Политика

Азербайджан избран сопредседателем Межправительственной рабочей группы ...

Xроника

Назначен новый глава Госагентства охраны стратегических объектов

Xроника

Ильгар Аббасов освобожден от должности главы Госагентства охраны стратегических ...

В мире

Экрем Имамоглу оправдан по одному из возбужденных против него уголовных дел

Новый президент ТРСК приведен к присяге

В Украине мужчина взорвал гранату на ж/д вокзале: четверо погибли

Суд запретил экс-премьеру Грузии выезд из страны и обязал выплатить залог в 1 млн лари

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Новости для вас

В Шанхае экстренно сел самолет из-за возгорания аккумулятора - ВИДЕО

Над Саркози издеваются в тюрьме

Обнаружена самая протяженная тропа динозавров в Европе

Иранское общество возмущено видео со свадьбы дочери высокопоставленного советника - ВИДЕО

Последние новости

Браконьеры попались на незаконной охоте в Шабране - ФОТО

Сегодня, 18:30

Экрем Имамоглу оправдан по одному из возбужденных против него уголовных дел

Сегодня, 18:17

Определён третий победитель розыгрыша автомобиля в лотерее Bakcell - следующим можешь стать ты! - ФОТО

Сегодня, 18:10

Утвержден меморандум о сотрудничестве в области статистики с Таджикистаном

Сегодня, 18:00

Азербайджан избран сопредседателем Межправительственной рабочей группы Программы ООН по населённым пунктам по вопросу «Достойное жильё для всех» - ФОТО

Сегодня, 17:55

Назначен новый глава Госагентства охраны стратегических объектов

Сегодня, 17:47

Состоялась международная конференция, посвященная открытию Бакинского арбитражного центра - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:42

Ильгар Аббасов освобожден от должности главы Госагентства охраны стратегических объектов

Сегодня, 17:28

Джейхун Байрамов обсудил с генсеком ОТГ приоритеты председательства Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 16:52

В суде над гражданами Армении оглашены показания потерпевшего, являвшегося свидетелем Ходжалинского геноцида

Сегодня, 16:35

Новый президент ТРСК приведен к присяге

Сегодня, 16:15

«Панатинаикос» объявил о назначении Рафаэля Бенитеса

Сегодня, 15:55

В Украине мужчина взорвал гранату на ж/д вокзале: четверо погибли

Сегодня, 15:50

В Азербайджане из водохранилища извлечено тело

Сегодня, 15:45

Суд запретил экс-премьеру Грузии выезд из страны и обязал выплатить залог в 1 млн лари

Сегодня, 15:35

62-летняя Деми Мур названа «Женщиной года» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:30

В Гяндже задержан адвокат Илькина Сулейманова

Сегодня, 15:25

Скончался ветеран Отечественной войны

Сегодня, 15:13

Свадебное автохулиганство закончилось судом - ВИДЕО

Сегодня, 14:57

Президенты Азербайджана и России поговорили по телефону - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:50
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10