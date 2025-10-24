62-летняя Деми Мур названа «Женщиной года» - ФОТО - ВИДЕО

Голливудская актриса Деми Мур была удостоена титула «Женщина года», по версии журнала Glamour в 2025 году, став одной из двух лауреатов премии наряду с южноафриканской певицей Tyla.

Эта награда отмечает выдающиеся достижения женщин в различных сферах, включая искусство, музыку и общественную деятельность.

62-летняя Д.Мур пережила настоящий карьерный ренессанс благодаря роли в сатирическом боди-хорроре «Субстанция» (The Substance), где она сыграла стареющую телеведущую, прибегающую к экспериментальному препарату для сохранения молодости. За эту работу актриса получила Золотой глобус за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле, а также награды от Гильдии киноактеров США и критиков. Кроме того, она была номинирована на Оскар и BAFTA.

Тема премии 2025 года - «Сестринство», подчеркивающее силу взаимной поддержки и солидарности среди женщин. Деми Мур и Tyla были выбраны как символы этой идеи, олицетворяя стойкость и вдохновение, которые они приносят своим сообществам и поклонникам.

Таким образом, награда от Glamour стала признанием не только профессиональных достижений Деми Мур, но и ее роли в продвижении ценностей женской поддержки и взаимопомощи.