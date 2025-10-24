Джейхун Байрамов обсудил с генсеком ОТГ приоритеты председательства Азербайджана - ФОТО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня принял генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбека Омуралиева.

Как сообщает МИД АР, стороны обсудили приоритеты председательства Азербайджана в рамках ОТГ.

Министр подчеркнул, что Азербайджан всегда поддерживал шаги, инициативы и идеи, предпринимаемые в рамках ОТГ в направлении укрепления дружбы, братства и сотрудничества во всех сферах. Он указал на важность дальнейшего усиления и расширения секретариата организации и статуса наблюдателя в международных организациях.

Стороны отметили важность Карабахской декларации, принятой в ходе неформального саммита в Шуше в прошлом году, и решений саммита, прошедшего в Габале в этом году, для многостороннего сотрудничества в рамках организации. Были рассмотрены шаги в направлении реализации инициатив, выдвинутых Азербайджаном в ходе Габалинского саммита.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.