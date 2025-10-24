 Азербайджан избран сопредседателем Межправительственной рабочей группы Программы ООН по населённым пунктам по вопросу «Достойное жильё для всех» - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Азербайджан избран сопредседателем Межправительственной рабочей группы Программы ООН по населённым пунктам по вопросу «Достойное жильё для всех» - ФОТО

First News Media17:55 - Сегодня
Азербайджан избран сопредседателем Межправительственной рабочей группы Программы ООН по населённым пунктам по вопросу «Достойное жильё для всех» - ФОТО

23 октября в штаб-квартире Программы ООН по населённым пунктам (UN-Habitat) в столице Кении Найроби состоялась вторая сессия (OEWG-H2) Открытой межправительственной рабочей группы, созданной в соответствии с резолюцией Ассамблеи UN-Habitat 2023 года «Достойное жильё для всех».

В рамках сессии Азербайджан был избран сопредседателем Бюро данной Рабочей группы на 2025–2026 годы.

Вторым сопредседателем стала Сомали. Ранее эту должность занимали Кения и Франция.

Межправительственная рабочая группа выполняет роль секретариата Ассамблеи UN-Habitat, разрабатывает рекомендации, координирует деятельность стран-членов и способствует формированию и ускорению реализации глобальной политики по обеспечению населения безопасным, устойчивым и доступным жильём.

Сопредседательство Азербайджана в Бюро Рабочей группы станет важным вкладом в дальнейшее участие страны в глобальных градостроительных процессах и решение вопросов жилищного обеспечения на международном уровне. Кроме того, этот высокий мандат создаёт значимую платформу для продвижения инициатив и итогов 13-й сессии Всемирного форума по городскому развитию (WUF13), которая пройдёт в Баку 17–22 мая 2026 года под темой «Жильё для всех: безопасные и устойчивые города и населённые пункты».

Сотрудничество между UN-Habitat и Азербайджаном в области устойчивого градостроительства и развития населённых пунктов в последние годы динамично укрепляется. Наряду с предстоящим проведением WUF13, Азербайджан является членом Исполнительного совета UN-Habitat.

Эксперты Государственного комитета по градостроительству и архитектуре и Университета ADA входят в Рабочую группу, готовящую Международные руководящие принципы по «Ориентированным на человека умным городам».

В 2023 году Всемирный день населённых пунктов (World Habitat Day) был организован UN-Habitat в Баку.
Кроме того, UN-Habitat активно поддерживал проведение Национальных форумов по градостроительству Азербайджана в 2022, 2023 и 2025 годах.

Поделиться:
145

Актуально

Политика

Президенты Азербайджана и России поговорили по телефону - ОБНОВЛЕНО

Политика

Азербайджан избран сопредседателем Межправительственной рабочей группы ...

Xроника

Назначен новый глава Госагентства охраны стратегических объектов

Xроника

Ильгар Аббасов освобожден от должности главы Госагентства охраны стратегических ...

Политика

Азербайджан избран сопредседателем Межправительственной рабочей группы Программы ООН по населённым пунктам по вопросу «Достойное жильё для всех» - ФОТО

Джейхун Байрамов обсудил с генсеком ОТГ приоритеты председательства Азербайджана - ФОТО

В суде над гражданами Армении оглашены показания потерпевшего, являвшегося свидетелем Ходжалинского геноцида

Президенты Азербайджана и России поговорили по телефону - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Новости для вас

Дело Рамиза Мехтиева: Захид Орудж ответил на обвинения в его адрес

Пашинян: Армения готова обеспечить транзит грузов через Турцию в Азербайджан и наоборот

АПА: Рамиз Мехтиев — анатомия неблагодарности и предательства: кто входил в его план?

Суд удовлетворил ходатайство Рубена Варданяна об отказе от адвоката - ФОТО

Последние новости

Браконьеры попались на незаконной охоте в Шабране - ФОТО

Сегодня, 18:30

Экрем Имамоглу оправдан по одному из возбужденных против него уголовных дел

Сегодня, 18:17

Определён третий победитель розыгрыша автомобиля в лотерее Bakcell - следующим можешь стать ты! - ФОТО

Сегодня, 18:10

Утвержден меморандум о сотрудничестве в области статистики с Таджикистаном

Сегодня, 18:00

Азербайджан избран сопредседателем Межправительственной рабочей группы Программы ООН по населённым пунктам по вопросу «Достойное жильё для всех» - ФОТО

Сегодня, 17:55

Назначен новый глава Госагентства охраны стратегических объектов

Сегодня, 17:47

Состоялась международная конференция, посвященная открытию Бакинского арбитражного центра - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:42

Ильгар Аббасов освобожден от должности главы Госагентства охраны стратегических объектов

Сегодня, 17:28

Джейхун Байрамов обсудил с генсеком ОТГ приоритеты председательства Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 16:52

В суде над гражданами Армении оглашены показания потерпевшего, являвшегося свидетелем Ходжалинского геноцида

Сегодня, 16:35

Новый президент ТРСК приведен к присяге

Сегодня, 16:15

«Панатинаикос» объявил о назначении Рафаэля Бенитеса

Сегодня, 15:55

В Украине мужчина взорвал гранату на ж/д вокзале: четверо погибли

Сегодня, 15:50

В Азербайджане из водохранилища извлечено тело

Сегодня, 15:45

Суд запретил экс-премьеру Грузии выезд из страны и обязал выплатить залог в 1 млн лари

Сегодня, 15:35

62-летняя Деми Мур названа «Женщиной года» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:30

В Гяндже задержан адвокат Илькина Сулейманова

Сегодня, 15:25

Скончался ветеран Отечественной войны

Сегодня, 15:13

Свадебное автохулиганство закончилось судом - ВИДЕО

Сегодня, 14:57

Президенты Азербайджана и России поговорили по телефону - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:50
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10