В суде над гражданами Армении оглашены показания потерпевшего, являвшегося свидетелем Ходжалинского геноцида

First News Media16:35 - Сегодня
24 октября в Бакинском военном суде продолжается оглашение документов уголовного дела в отношении граждан Республики Армения.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, были оглашены показания потерпевших и их правопреемников, которые по уважительной причине не смогли явиться на судебное заседание, в связи с чем обратились в суд.

Согласно оглашенным показаниям потерпевшего Велиева Фикрета Джавад оглу, ночью 25 февраля 1992 года, когда армянские военнослужащие сжигали дома в городе Ходжалы, он направился к своему дому. Увидев, что там никого нет, Ф.Велиев побежал в сторону леса Кетик. Под мостом над рекой Гаргарчай он увидел многих жителей Ходжалы, в том числе свою супругу Велиеву Урузу Ханлар гызы, сестру Сурайю Велиеву и племянника Ахмедова Анара Ислам оглу. Вместе с членами своей семьи и еще 300 жителями Ходжалы он двинулся в сторону леса Кетик. На подходе к лесу армянские военнослужащие открыли огонь по людям, несколько ходжалинцев, имен которых Ф.Велиев не знал, были убиты и ранены. Утром он встретил в лесу свекровь своей сестры Дурну Ахмедову, ее сына Рафига Ахмедова и других, которые рассказали, что часть жителей Ходжалы, находившихся в местечке Гарагая на территории Ходжалинского района, близ села Шелли Агдамского района, была расстреляна армянскими военнослужащими, но некоторым удалось бежать. Ходжалинцы всю ночь провели в лесу, поэтому у большинства из них были обморожены ноги, некоторые, имен которых он не знал, замерзли насмерть. В ту ночь его сестра и другие родственники исчезли при неизвестных обстоятельствах, никаких сведений об их судьбе нет.

27 февраля 230 ходжалинцев, которые из-за тумана и отсутствия проводников не сумели найти дорогу в Агдамский район, проходя близ села Дехраз, были расстреляны армянскими солдатами. Здесь погибли Багирова Захра Сары гызы, Тельман, Мехти и еще 4 человека, имен которых Ф.Велиев не помнит, еще 3 человека были ранены. Их взяли в плен и в этом селе держали в постройках, похожих на хлев. Там их пытали. Согласно показаниям, из-за ударов, нанесенных Ф.Велиеву, несовершеннолетний Анар Ахмедов, привязанный к его спине шалью, упал на землю. В результате удара неизвестным армянским солдатом ребенок ударился головой о стену.

Чтобы защитить ребенка, Ф.Велиев поднял его на руки, но солдат вырвал Анара из его рук и бросил на спину, сказав по-азербайджански: «Мы вас всех убьем». Их ограбили, забрали деньги и драгоценности и держали в холодной ферме без еды и воды. Вместе с ними в плен были взяты и другие родственники Ф.Велиева. В тот день армянские военнослужащие отобрали из числа заложников молодых людей – Усубали Гараева, Закира, Алияра и Эльшада Усубовых, Ровшана Гасанова, Вугара Гусейнова, Ульфата Алиева, Тофига Зейналова, Эльшада Гасан оглу, Аладдина Пашаева, Сиявуша Халай оглу, Ровшана Гачай оглу и ходжалинца по имени Шахин – и вывели их на улицу. Послышались выстрелы, а затем шум автомобиля. Эти люди до сих пор считаются пропавшими без вести.

Отметим, что судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и многочисленных других преступлениях, продолжается.

