Супруга погибшего при пожаре на Ясамале Самира Магомедова опубликовала эмоциональное обращение - ФОТО

Супруга Самира Магомедова - жителя и коменданта дома, который погиб 21 ноября при пожаре в одном из зданий в Ясамале, - опубликовала в социальных сетях эмоциональный пост, рассказав о последствиях трагедии для своей семьи и других пострадавших жильцов.

По словам Марты Рамазановой, в ночь происшествия чудом удалось спасти их младшего ребёнка. Уже шестой день семья остаётся в больнице, где ребенок подключён к кислороду из‑за падения сатурации. Женщина пишет, что у неё самой до сих пор сохраняются последствия отравления продуктами горения.

"Идеальный отец, любящий муж, замечательный товарищ, ответственный работник - и наконец, добропорядочный гражданин свой страны ушел из жизни. Его больше нет.

За один вечер изменилась вся наша жизнь. И не только наша. Маленькая Арзушка-ангелочек, подружка моих мальчиков.. ее тоже больше нет", - пишет она.

По ее словам, жильцы дома лишились жилья и вынуждены временно проживать где придётся, собирая свои вещи в сумки и чемоданы.

М.Рамазанова пишет, что детям пока не говорят о гибели отца, но вскоре семье придётся объяснить трагедию. В завершение своего обращения она выражает надежду, что, в отличие от прежних обращений её мужа, этот трагический случай будет услышан и виновные понесут ответственность по закону.

