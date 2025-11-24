Пропавший несколько дней назад в Баку мужчина был найден мертвым у автобусной остановки

Пропавший несколько дней назад в Хатаинском районе столицы мужчина найден мёртвым.

По предварительной информации, обнаруженное тело принадлежит 63-летнему жителю посёлка НЗС Кутаису Халилову.

Сообщается, что его обнаружили возле одной из автобусных остановок в посёлке Амираджан. На месте происшествия работали сотрудники полиции и медицинская экспертиза, которые установят точную причину смерти.

По данным родственников, мужчина два дня назад вышел из дома, направляясь на работу в Сураханский район, однако домой так и не вернулся.