В Нефтчале полиция предотвратила брак с несовершеннолетней
В одном из банкетных залов Нефтчалинского района полиция предотвратила проведение свадьбы между 29-летним мужчиной и несовершеннолетней девушкой.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на МВД, информация о запланированной церемонии, которая должна была состояться 24 октября, поступила в полицию заранее.
Сотрудники правоохранительных органов вызвали родителей обеих сторон в отделение, где с ними были проведены профилактические и разъяснительные беседы.
Кроме того, в отношении владельца банкетного зала, где планировалось мероприятие, применена административная мера наказания.
441