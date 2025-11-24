TƏBİB рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

TƏBİB распространил информацию о взрыве в одном из офисов Наримановского района Баку.

В ответ на запрос 1news.az в Управлении территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) сообщили, что 24.11.2025 года около 09:00 в Республиканский Центр скорой и неотложной медицинской помощи был зарегистрирован вызов в связи со взрывом на объекте по улице А. Раджабли в Наримановском районе.

Немедленно по адресу вызова были направлены 2 бригады скорой медицинской помощи.

Бригадами скорой медицинской помощи 5 лицам (2 мужчин, 3 женщины) была оказана первичная медицинская помощь на месте, после чего они были госпитализированы в Клинический Медицинский Центр с сочетанными травмами.

Одному из них (мужчине) был поставлен диагноз термический ожог, а четверым (1 мужчина, 3 женщины) - травмы различных областей тела.

В настоящее время лечение пациентов продолжается в медицинском учреждении. Их состояние оценивается как средней тяжести.

10:00

В Наримановском районе города Баку, на улице Ахмеда Раджабли, произошёл взрыв.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, взрыв зафиксирован в объекте. В результате взрыва пострадали 7 человек.

09:47

Первичная информация о взрыве на объекте по улице А.Раджабли в Наримановском районе Баку поступила на горячую линию «112» МЧС.

В связи с поступившей информацией на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной пожарной охраны и Службы спасения особого риска, а также силы Бакинского регионального центра МЧС.