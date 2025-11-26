 В Баку запускают очередной этап сноса жилья с компенсацией 2700 манатов за кв.м | 1news.az | Новости
Общество

В Баку запускают очередной этап сноса жилья с компенсацией 2700 манатов за кв.м

Фаига Мамедова15:22 - Сегодня
В Баку начнут снос домов в районе мечети Тезепир: компенсация - 2700 манатов за квадратный метр.

В столице будет дан старт сносу жилых домов, расположенных на улицах Мирзы Фатали Ахундова, Мустафы Субхи и Заргарпалан в Ясамальском районе.

1news.az со ссылкой на BAKU.WS сообщает, что проект будет реализован после завершения масштабных работ по сносу в районе мечети Тезепир. По имеющейся информации, уже завершены работы по первичной оценке и техническим расчётам на данной территории.

Как уже известно, жителям сносимых домов предложена компенсация в размере 2700 манатов за квадратный метр. С жильцами проведены индивидуальные переговоры, и с гражданами, давшими согласие на переселение, начато заключение договоров.

План сноса охватит строения, расположенные в направлении станции метро «Низами». Цель проекта - устранить проблемы скученности, отсутствия инфраструктуры и безопасности, которые существуют в этом районе уже многие годы.

После реализации проекта на данной территории не предусмотрено строительство новых зданий.

Отметим, что ранее работы по сносу затрагивали индивидуальные жилые дома, расположенные в Наримановском районе по адресу ПУ УА 38/10 (за Дарнагюльским базаром), а также несколько пятиэтажных жилых зданий, завершивших срок эксплуатации, по проспекту Гара Гараева, 36А в Низаминском районе.

