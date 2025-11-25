 После ринопластики 34-летняя женщина оказалась парализованной: семья требует расследования - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Общество

После ринопластики 34-летняя женщина оказалась парализованной: семья требует расследования - ВИДЕО

Фаига Мамедова12:52 - Сегодня
После ринопластики 34-летняя женщина оказалась парализованной: семья требует расследования - ВИДЕО

34-летняя Нигяр Будаглы, которая в апреле этого года перенесла операцию по ринопластике в Бакинской клинике "MedAura", вот уже шесть месяцев является лежачей больной.

«Мы оказались в безвыходной ситуации, никто не интересуется, никто не спрашивает. Сейчас ей снова предстоит операция, нужно много денег. Нужно 10 тысяч, 20 тысяч манатов. А их нет».

Как передает 1news.az, об этом заявила Baku TV Мансура Будагова, мать Нигяр Будаглы, оказавшейся после операции парализованной.

По словам семьи, на операцию она поступила абсолютно здоровой. Однако после операции её состояние резко ухудшилось, и ей был поставлен диагноз паралич. Родственники пациентки утверждают, что во время операции мозг Нигяр 17 минут оставался без кислорода.

Исполняющая обязанности анестезиолога Джамиля Алиева заявила, что причиной такого состояния пациентки стал хирург, проводивший операцию, Ягуб Асади. Она также отметила, что имеет видеозапись, подтверждающую это.

В свою очередь, Ягуб Асади заявил следующее: «Все параметры аппарата, подключение к аппарату, действия до и после операции - всё это её работа, её полномочия. Это не полномочия хирурга. На видеозаписях видно, что наркозный аппарат не работал».

Представляем более подробный видеоматериал по данной теме.

