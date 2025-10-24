Венгрия намерена обойти запреты ЕС на поставки нефти и газа из России

Венгрия постарается обойти запреты Евросоюза на поставки нефти и газа из России и будет продолжать борьбу против этого решения.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, принимающий участие в саммите ЕС в Брюсселе.

«Действительно, есть санкции против некоторых российских нефтяных компаний. <…> Мы работаем над тем, как обойти эти санкции», - сказал глава правительства в утренней программе радиостанции Kossuth. Он сообщил, что обсуждал этот вопрос с руководством венгерской компании MOL, которая использует российскую нефть на своих НПЗ.

«Мы продолжаем борьбу. Эта битва еще не проиграна», - заверил Орбан, добавив, что потребуются «серьезные маневры».

Источник: ТАСС