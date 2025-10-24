В Баку организованы новые выделенные полосы для автобусов из Сумгайыта, Хырдалана и Масазыра

Для обеспечения бесперебойного и комфортного движения общественного транспорта в направлении Баку на участке от Масазырского круга организована новая специальная полоса для автобусов, следующих из городов Сумгайыт и Хырдалан, а также из посёлка Масазыр.

По данным транспортных служб, по новой полосе ежедневно курсируют 130 автобусов, работающих на 10 маршрутах. В общей сложности они совершают около 650 рейсов, обеспечивая перевозку порядка 40 тысяч пассажиров без задержек в пробках.

Отмечается, что ежедневно из Хырдалана и Масазыра в столицу въезжает около 170 тысяч пассажиров, и внедрение выделенной полосы существенно повысило эффективность транспортного сообщения с Баку.

Параллельно проведены работы по расширению сети специальных полос на Тбилисском проспекте.

Новая полоса организована на участке от круга «20 Января» до улицы Абдулвахаба Саламзаде. Эта мера позволила разгрузить транспортный поток и предотвратить задержки автобусов на данном отрезке дороги.

На пересечении Тбилисского проспекта с улицей Абдулвахаба Саламзаде также была расширена проезжая часть и заново организованы полосы движения, что позволило сохранить прежнее количество полос для остальных транспортных средств.

В настоящее время по этому участку Тбилисского проспекта ежедневно проходят 75 автобусов, следующих по пяти регулярным маршрутам. Они совершают около 490 рейсов и перевозят до 35 тысяч пассажиров в день.

Участникам дорожного движения рекомендуется строго соблюдать правила и не выезжать на полосы, предназначенные для общественного транспорта.

Источник: Report

Джамиля Суджадинова