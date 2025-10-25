Ливни и мокрый снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

По данным Национальной службы по гидрометеорологии, с вечера 26 октября до утра 27 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди.

В службе сообщили, что в некоторых районах полуострова возможны кратковременные ливни и грозы.

С полудня 26 октября и до утра 27 октября местами, начиная с северных и западных районов Азербайджана, ожидаются кратковременные дожди с грозами. Местами ожидаются кратковременные ливни, град, а в высокогорных районах – мокрый снег.

Ожидается повышение уровня воды в реках, на некоторых горных реках возможны кратковременные паводки и сели.