Ливни и мокрый снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
По данным Национальной службы по гидрометеорологии, с вечера 26 октября до утра 27 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди.
В службе сообщили, что в некоторых районах полуострова возможны кратковременные ливни и грозы.
С полудня 26 октября и до утра 27 октября местами, начиная с северных и западных районов Азербайджана, ожидаются кратковременные дожди с грозами. Местами ожидаются кратковременные ливни, град, а в высокогорных районах – мокрый снег.
Ожидается повышение уровня воды в реках, на некоторых горных реках возможны кратковременные паводки и сели.
1341