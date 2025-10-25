В Баку по случаю Дня Победы состоится праздничный концерт и фейерверк
В Баку на Приморском бульваре по случаю Дня Победы - 8 ноября состоится праздничный концерт.
Мероприятие начнется в 20:00 у Башни с часами при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры и ИВ города Баку.
На сцене выступят известные артисты, певцы и танцевальные коллективы. Праздничный вечер завершится ярким фейерверком.
Кроме того, в честь Дня Победы в Баку состоится военный парад.
