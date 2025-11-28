Пожар в многоэтажном доме в Наримановском районе потушен - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Силы МЧС полностью потушили пожар в многоэтажном доме на улице Алиджаббара Оруджева в Наримановском районе столицы.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

19:08

В связи с пожаром в многоэтажном жилом доме на улице Алиджаббара Оруджева в Наримановском районе Баку незамедлительно прибыли сотрудники полиции.

Об этом сообщили в МВД.

На месте происшествия предпринимаются все необходимые меры для безопасной эвакуации жителей, взятия ситуации под контроль и обеспечения беспрепятственной работы пожарно-спасательных служб.

19:01

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возгорании в многоквартирном доме, расположенном на улице Алиджаббар Оруджева в Наримановском районе столицы.

На место происшествия были незамедлительно направлены силы Государственной службы противопожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

В настоящее время продолжается операция по тушению пожара.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация.