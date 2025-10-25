В связи с выходными днями усилен режим работы дорожно-патрульной службы

Увеличение количества поездок жителей столицы, других городов и областей в регионы в выходные дни приводит к увеличению интенсивности движения на автомагистралях, сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД.

Отмечается, что ГУГДП усилило контрольно-профилактические меры в целях обеспечения безопасности на территории республики, также дополнительно усилена деятельность патрульной службы.

В ряде случаев несоблюдение водителями правил дорожного движения, спешка, невнимательность и безответственное поведение приводят к серьезным ДТП.

ГУГДП, особенно обращаясь к водителям, готовящимся к дальним поездкам, рекомендует заранее проверять техническое состояние транспортных средств, не выезжать на неисправных автомобилях, строго соблюдать скоростной режим, правила безопасности при обгоне и маневрировании, а также учитывать дорожные и погодные условия.

В то же время важно делать перерывы во время дальних поездок, не садиться за руль в усталом или сонливом состоянии, а также избегать отвлекающих действий.