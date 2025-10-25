 В Баку проводятся профилактические работы против американской белой бабочки - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Баку проводятся профилактические работы против американской белой бабочки - ФОТО

First News Media11:40 - Сегодня
В Баку проводятся профилактические работы против американской белой бабочки - ФОТО

Случаи поражения гусеницами деревьев, в основном тутовых, наблюдаются в последние дни в некоторых районах столицы, сообщает Объединение озеленительного хозяйства города Баку.
Гусеницы, скопившиеся на деревьях, распространяются во дворах, заползают в жилые здания, на обочины дорог, что беспокоит жителей. В связи с этим специалисты осмотрели территории, где видели гусениц, и установили, что эти насекомые являются личинками американской белой бабочки.
Эта бабочка наносит вред 120 видам растений, различным видам тутовника, алыче, яблоне, сливе, абрикосу, груше, персику, терну, шиповнику, сирени, ясеню, тополю, смородине и другим видам. В ходе исследований, проведенных на Абшероне, было установлено, что она питается 30 видами растений. Отметим, что упомянутые насекомые не представляют никакого вреда для здоровья человека.
Для ликвидации организма, вредного для растений, специалисты Объединения озеленительного хозяйства города Баку используют множество мер борьбы. Учитывая, что американская белая бабочка является новым инвазивным видом для Азербайджана, в случае ее обнаружения, независимо от ее численности, применяются меры борьбы для полного уничтожения всех очагов.
В связи с вышеизложенным Объединением озеленительного хозяйства города Баку разработан план мероприятий, проводятся ежедневные мониторинги территории и осуществляется обработка специальными средствами в районах, где обнаружены гусеницы бабочки.

Поделиться:
238

Актуально

Точка зрения

Пять лет свободы. Сегодня - День города Губадлы

Мнение

Стоит ли бояться ящура: 1news объясняет, можно ли покупать мясо и молочку

Xроника

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю годовщины освобождения ...

Политика

Джейхун Байрамов: Подписанный сегодня документ ознаменует начало нового этапа в ...

Общество

В Баку проводятся профилактические работы против американской белой бабочки - ФОТО

В связи с выходными днями усилен режим работы дорожно-патрульной службы

В Азербайджане закрываются рынки скота

В Баку по случаю Дня Победы состоится праздничный концерт и фейерверк

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Новости для вас

Кямал Алиев: Рамиз Мехтиев даже не здоровался со мной

В столичном метро скончался мужчина

Скончался ветеран Отечественной войны

Минсельхоз прояснил, могут ли люди заразиться ящуром через продукты

Последние новости

Сын одного из дашнакских руководителей погиб, выстрелив себе в горло

Сегодня, 12:35

В ООН высоко ценят сотрудничество с Азербайджаном

Сегодня, 12:17

Цена азербайджанской нефти приближается к 68 долларам

Сегодня, 12:00

В Баку проводятся профилактические работы против американской белой бабочки - ФОТО

Сегодня, 11:40

Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с национальным праздником

Сегодня, 11:20

В связи с выходными днями усилен режим работы дорожно-патрульной службы

Сегодня, 11:15

Стоит ли бояться ящура: 1news объясняет, можно ли покупать мясо и молочку

Сегодня, 11:00

Пашинян: Армянского коньяка не может быть так же, как и шампанского

Сегодня, 10:47

В Азербайджане закрываются рынки скота

Сегодня, 10:38

Пентагон получил 130 млн долларов от неназванного донора

Сегодня, 10:30

Последнее интервью Муслима Магомаева: Трогательная история любви с Тамарой Синявской - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:17

Месси установил исторический рекорд по голам

Сегодня, 10:00

В Баку по случаю Дня Победы состоится праздничный концерт и фейерверк

Сегодня, 09:42

Армения закупает только оружие нового поколения – министр обороны

Сегодня, 09:20

Дональд Трамп рассказал о планах на встречу с Си Цзиньпином

Сегодня, 09:00

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю годовщины освобождения Губадлы - ВИДЕО

Сегодня, 00:07

Пять лет свободы. Сегодня - День города Губадлы

Сегодня, 00:00

Эрдоган: Турция готова содействовать восстановлению Газы

24 / 10 / 2025, 23:45

В Тбилиси на барельефе Мирзы Джалила стерта надпись «Азербайджан», посольство взяло вопрос под контроль - ФОТО

24 / 10 / 2025, 23:15

Нидерланды призвали ЕС ввести вслед за США санкции против нефтяных компаний РФ

24 / 10 / 2025, 22:50
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10