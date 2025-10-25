В Баку проводятся профилактические работы против американской белой бабочки - ФОТО

Случаи поражения гусеницами деревьев, в основном тутовых, наблюдаются в последние дни в некоторых районах столицы, сообщает Объединение озеленительного хозяйства города Баку.

Гусеницы, скопившиеся на деревьях, распространяются во дворах, заползают в жилые здания, на обочины дорог, что беспокоит жителей. В связи с этим специалисты осмотрели территории, где видели гусениц, и установили, что эти насекомые являются личинками американской белой бабочки.

Эта бабочка наносит вред 120 видам растений, различным видам тутовника, алыче, яблоне, сливе, абрикосу, груше, персику, терну, шиповнику, сирени, ясеню, тополю, смородине и другим видам. В ходе исследований, проведенных на Абшероне, было установлено, что она питается 30 видами растений. Отметим, что упомянутые насекомые не представляют никакого вреда для здоровья человека.

Для ликвидации организма, вредного для растений, специалисты Объединения озеленительного хозяйства города Баку используют множество мер борьбы. Учитывая, что американская белая бабочка является новым инвазивным видом для Азербайджана, в случае ее обнаружения, независимо от ее численности, применяются меры борьбы для полного уничтожения всех очагов.

В связи с вышеизложенным Объединением озеленительного хозяйства города Баку разработан план мероприятий, проводятся ежедневные мониторинги территории и осуществляется обработка специальными средствами в районах, где обнаружены гусеницы бабочки.