Трамп анонсировал «интересные сделки» с Японией и встречу с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп анонсировал "очень интересные сделки" с Японией и подтвердил, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Республике Корея.

"Сегодня мы останемся здесь, а потом направимся завтра в очень красивую страну (далее по плану у Трампа визит в Японию), и у нас будут некоторые очень хорошие, интересные сделки, которых, как вы знаете, мы достигли", - сказал он на церемонии подписания документов с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом, не уточнив, о каких сделках идет речь.

"На следующий день (визит Трампа в Японию запланирован на 27-29 октября) мы будем встречаться с Си [Цзиньпином]", - добавил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что считает высокой вероятность достижения торговой сделки с Китаем на предстоящей на следующей неделе встрече с Си Цзиньпином. Встреча лидеров США и Китая должна состояться 30 октября на полях саммита АТЭС.

Источник: ТАСС