Ramada Plaza Gence - «Хамсе Гянджи»: вдохновение, отражённое в гостеприимстве Азербайджана - ФОТО

Общество

First News Media15:05 - Сегодня
Древняя, но вечно молодая Гянджа открывает новую страницу своей истории.

TABIA Group с гордостью представляет Ramada Plaza Gence — отель, ставший символом современного развития гостеприимства в регионе Азербайджана.

Торжественная церемония открытия собрала почётных гостей — главу Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамова, представителей государственных структур, деловых кругов и партнёров TABIA Group. Мероприятие началось с исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики, после чего на сцену вышел генеральный директор TABIA Group Уйгар Кочаш.

«Всего несколько дней назад, 18 октября, мы отметили первую годовщину ребрендинга TABIA Group, — отметил в своём выступлении господин Кочаш. — Этот год стал периодом активных перемен: мы открыли новые отели, расширили сотрудничество с международными брендами, создали новые рабочие места, особенно в регионах. Но главное — мы укрепили нашу миссию: создавать возможности, поддерживать развитие и улучшать жизнь людей. TABIA Group — это не просто гостиничный оператор, это философия гостеприимства, устойчивого роста и заботы о сообществе».

Выступивший на церемонии глава Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов подчеркнул значимость открытия международного бренда Ramada в одном из крупнейших городов страны:

«Ramada Plaza Gence — это не просто отель. Это шаг к будущему Гянджи, который принесёт городу новые инвестиции, рабочие места и повысит его узнаваемость на международной арене. Такие проекты вдохновляют и открывают новые горизонты для туризма и бизнеса».

Церемония прошла в тёплой и торжественной атмосфере под лозунгом «Новая Хамсе Гянджи», символизирующим единство пяти ценностей: традиции, инновации, гостеприимство, комфорт и человек.

Ramada Plaza Gence сочетает в себе международные стандарты и национальную самобытность. Отель предлагает 181 номер и люкс, несколько ресторанов и баров, современный SPA и фитнес-центр, а также просторные конференц-залы, полностью оснащённые для проведения деловых встреч и мероприятий. Отель расположен в сердце Гянджи, где история встречается с современностью, а каждый гость ощущает гармонию комфорта и искреннего гостеприимства.

TABIA Group — одна из ведущих гостиничных компаний Азербайджана, управляющая разнообразным портфелем городских, курортных и оздоровительных отелей. Миссия компании заключается не только в создании комфортных пространств, но и в поддержке регионального развития, сохранении культурных ценностей и формировании устойчивой туристической экосистемы. С запуском Ramada Plaza Gence TABIA Group укрепляет своё присутствие в западном регионе страны, превращая Гянджу в новый центр притяжения для путешественников, бизнеса и вдохновения.

Для получения более подробной информации посетите официальный сайт TABIA Group:
www.tabia.az

Узнать больше об отеле Ramada Plaza Gence, его предложениях и услугах можно на сайте www.ramadaplazagence.com или по телефону +994 51 201 90 00.

Адрес: Проспект Низами Гянджеви, 519, Гянджа, Азербайджан, AZ2019.

