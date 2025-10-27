 Эльман Насиров признал Лалезар своей дочерью: Выплачивал алименты в размере 850 манатов ежемесячно - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Общество

Эльман Насиров признал Лалезар своей дочерью: Выплачивал алименты в размере 850 манатов ежемесячно - ВИДЕО

First News Media16:15 - Сегодня
Эльман Насиров признал Лалезар своей дочерью: Выплачивал алименты в размере 850 манатов ежемесячно - ВИДЕО

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Эльман Насиров признал, что Лалезар Алиева действительно является его дочерью от первого брака.

Ранее Лалезар Алиева публично заявляла, что является дочерью парламентария, однако Насиров тогда отрицал это. После этого девушка опубликовала фотографии свадьбы своей матери с Эльманом Насировым и заявила, что готова при необходимости пройти ДНК-тест.

Впоследствии Эльман Насиров в интервью Baku TV подтвердил родство, отметив, что на протяжении лет выплачивал дочери алименты в размере 850 манатов ежемесячно.

