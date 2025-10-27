В Азербайджане мужчину подозревают в нападении с ножом на супругу
В городе Мингячевир произошла поножовщина.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент зарегистрирован перед одним из зданий, расположенных в жилом массиве «Энергетики».
Так, Бекирова Айтен Азиз гызы, 1991 года рождения, была доставлена в больницу с многочисленными ножевыми ранениями.
По предварительной информации, инцидент произошел на почве семейного конфликта.
Турал Бекиров, муж женщины и подозреваемый в совершении преступления, задержан.
По факту ведется расследование.
