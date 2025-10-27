Автохулиганство в Хачмазе обернулось лишением прав и арестом - ВИДЕО

В Хачмазском районе сотрудниками полиции был задержан водитель транспортного средства марки "ВАЗ-21099" с государственным регистрационным знаком 10-FB-299 Кянан Набиев, который грубо нарушал правила дорожного движения и занимался автохулиганством.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Trend, в отношении водителя был составлен протокол и направлен в суд для рассмотрения.

Решением суда К.Набиев лишен водительских прав сроком на 1 год и арестован в административном порядке на 20 суток.