Информация для планирующих обучение в Китае

First News Media11:25 - Сегодня
Информация для планирующих обучение в Китае

Государственное агентство по науке и высшему образованию Азербайджана напомнило о требованиях к кандидатам, планирующим обучение в Китайской Народной Республике в 2026/2027 учебном году в рамках Межправительственной стипендиальной программы (МСП).

Так, одним из ключевых документов, необходимых для участия в отборе, является предварительное письмо о зачислении (pre-admission notice) — подтверждение о готовности принять студента, выданное китайским университетом. Кандидатам необходимо получить такие письма от трёх выбранных вузов, указав их в порядке приоритета.

Для этого соискателям рекомендуется самостоятельно связаться с университетами Китая и запросить соответствующие подтверждения.

Как сообщили в Агентстве, объявление о приёме документов и подробные инструкции по подаче заявок будут опубликованы в ближайшее время на официальных ресурсах Госагентства и МСП.

Источник: Oxu.Az

Джамиля Суджадинова

