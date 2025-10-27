Международный аэропорт Гейдар Алиев удостоен сертификата по программе углеродной аккредитации

Международный аэропорт Гейдар Алиев получил аккредитацию 3-го уровня в рамках глобальной программы Airport Carbon Accreditation (ACA).

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Это достижение отражает международное признание аэропорта за его системную работу по управлению и сокращению выбросов углерода, а также за устойчивое взаимодействие с партнерами в области экологической ответственности.

Программа ACA, основанная Международным советом аэропортов (Airports Council International – ACI), является единственной международной системой аккредитации, оценивающей деятельность аэропортов по управлению углеродными выбросами. Программа реализуется на основе независимого аудита и подтверждает результаты аэропортов в сфере энергоэффективности, операционной ответственности и сокращения выбросов.

Международный аэропорт Гейдар Алиев укрепил это достижение через инициативу "Зеленый аэропорт", а также внедрение международных стандартов Системы экологического менеджмента и управления энергией. Аэропорт уже имеет международные сертификаты ISO 14001:2015 (Система экологического менеджмента) и ISO 50001:2018 (Система управления энергией), что подтверждает институциональный уровень экологической ответственности.

"Это достижение - не просто технический этап, а стратегический шаг на пути к созданию более ответственной и устойчивой модели аэропорта. Мы воспринимаем устойчивое развитие не как отчётный показатель, а как философию деятельности. В основе каждого нашего операционного решения лежат принципы энергоэффективности и экологической ответственности", - отметил директор Международного аэропорта Гейдар Алиев Теймур Гасанов.

Генеральный директор ACI EUROPE Оливье Янковец добавил: "Поздравляем Международный аэропорт Гейдар Алиев с достижением 3-го уровня программы Airport Carbon Accreditation - впечатляющего результата, достигнутого всего через год после присоединения к глобальной инициативе по управлению углеродом.

Будучи самым загруженным аэропортом Азербайджана, он занимает лидирующие позиции в своём субрегионе по управлению углеродом, активно вовлекая авиакомпании, наземные службы и других партнёров в процесс сокращения выбросов. Поздравляю всю команду и с нетерпением жду новых достижений на их пути к нулевым выбросам".

3-й уровень охватывает не только прямые операции аэропорта, но и включает взаимодействие с партнёрами - наземными службами, транспортом и другими участниками операционных процессов по управлению выбросами. С этим достижением Международный аэропорт Гейдар Алиев стал первым аэропортом в Каспийском регионе и Центральной Азии, получившим аккредитацию данного уровня.

На сегодняшний день 614 аэропортов в 91 стране прошли аккредитацию по программе ACA. Эти аэропорты обслуживают более половины мирового пассажиропотока. Включение Международного аэропорта Гейдар Алиев в этот престижный список подтверждает его приверженность международным экологическим обязательствам и следование мировым стандартам устойчивого развития.

Аэропорт представляет это достижение под лозунгом "Together for a Greener Future" (Вместе ради зеленого будущего), подчеркивая культуру совместной ответственности и сотрудничества. В дальнейшем аэропорт продолжит реализацию инициатив "Зеленый аэропорт" и развитие ESG-стратегии.