Эксперт: «Осознанное отношение к беременности определяет здоровье будущего ребёнка» - ФОТО

Беременность – это не только время ожидания, но и период, в котором формируется здоровье будущего поколения.

Об этом заявила акушер-гинеколог НИИ акушерства и гинекологии Минздрава Азербайджана Сахиля Велиева, подчеркнув, что осознанное отношение женщины к себе в эти девять месяцев напрямую определяет качество жизни её ребёнка.

Эксперт отметила, что ключевыми составляющими здоровой беременности являются сбалансированное питание, физическая активность, психологическая устойчивость и регулярное медицинское наблюдение.

По словам Велиевой, питание играет решающую роль как для здоровья матери, так и для нормального развития плода. В рацион беременной женщины должны входить продукты, богатые фолиевой кислотой, железом, кальцием и белком, а также большое количество свежих овощей, фруктов и цельнозерновых. Она подчеркнула, что дефицит витаминов и микроэлементов может привести к серьёзным осложнениям — анемии, задержке развития и врождённым аномалиям.

«Суточная потребность беременной женщины в белке составляет примерно 70–100 граммов», - отметила она.

В то же время врач предостерегла от употребления сырого мяса и рыбы, чрезмерного количества кофеина, а также необходимо полностью исключить алкоголь и курение, которые могут спровоцировать выкидыш или нарушения развития плода.

Говоря о физической активности, Велиева подчеркнула, что умеренные упражнения, такие как ежедневные прогулки, пренатальная йога и плавание, помогают поддерживать нормальный вес, снижают стресс и облегчают процесс родов. Однако любые занятия спортом должны проходить под контролем врача и при хорошем самочувствии будущей матери.

Отдельное внимание специалист уделила регулярным медицинским осмотрам, которые позволяют своевременно выявить и предотвратить возможные риски. Контроль включает УЗИ, анализы, мониторинг сердцебиения плода и профилактику анемии и инфекций.

«Ценность, придаваемая периоду беременности, на самом деле является ценностью для будущего нашего общества», - заявила эксперт.

В заключение Сахиля Велиева подчеркнула, что здоровая мать — залог здорового общества, а забота о женщине в период беременности — это забота о будущем нации.