«Каждый рассвет без него как новое испытание»: Мать погибшего в крушении самолета AZAL Мухаммедали

Рабия Байрамова, потерявшая своего 13-летнего сына Мухаммедали в крушении самолёта Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавшего рейсом из Баку в Грозный и разбившегося вблизи аэропорта Актау в Казахстане, поделилась своими воспоминаниями о нём.

«Одиннадцать месяцев... и каждый новый рассвет приносит не облегчение, а лишь подтверждение твоей вечной, невосполнимой пустоты. День за днём, месяц за месяцем проходят, но эта боль, что поселилась в груди, не утихает. Ты моя первая мысль, когда я открываю глаза, и последняя, когда всё вокруг затихает. Каждую ночь я молю Аллаха лишь об одном: дать мне возможность увидеть тебя во сне. По ночам я снова и снова возвращаюсь к тому дню, когда впервые взяла тебя на руки, почувствовала твоё тепло и то, как ты улыбнулся мне своей прекрасной улыбкой...

Йа Аллах, сколько бы я отдала, чтобы вновь увидеть эту улыбку, почувствовать твои объятия, услышать твой смех, снова прижать тебя крепко-крепко и прошептать, как безумно сильно я тебя люблю... я скучаю по тебе, мой Мухаммад-Али», - написала Рабия Байрамова.

Напомним, что авиакатастрофа произошла 25 декабря 2024 года близ Актау: крушение потерпел пассажирский самолёт AZAL, выполнявший рейс Баку–Грозный.

На борту находились 67 человек, включая пятерых членов экипажа. В результате катастрофы погибли 38 пассажиров, 29 человек выжили.