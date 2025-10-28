В Бакметрополитене внедрена бесконтактная оплата студенческими картами - ВИДЕО

В Бакинском метрополитене впервые внедрена система бесконтактной оплаты проезда студенческими картами в тестовом режиме.

Как передает 1news.az, проект реализуется в пилотной версии БакуКАРТ и Бакинским метрополитеном, а на начальном этапе тестирование проводится с использованием студенческих карт "Kapital Bank". К пилотному проекту привлечены студенты Азербайджанского государственного экономического университета.

Студентам рекомендовано в случае возникновения каких-либо технических проблем во время тестирования использовать другие способы оплаты, например, карту "BakıKart". Кроме того, при использовании карт с нулевым балансом карта может быть заблокирована, поэтому рекомендуется совершать операции только с картами, имеющими достаточный баланс.