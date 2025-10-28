 В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности | 1news.az | Новости
Общество

В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности

Фаига Мамедова17:28 - Сегодня
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности

В связи с ветреной погодой, ожидаемой 29-30 октября, в большинстве городов и регионов Азербайджана объявлен желтый и оранжевый уровни погодной опасности.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку, на Абшеронском полуострове, в Балакене, Гахе, Загатале, Шеки, Нефтчале, Барде, Тертере, Мингячевире, Агдаме, Евлахе, Гяндже, Самухе, Геранбое, Нафталане, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Дашкесане, Гусаре и Хызы скорость северо-западного ветра будет усиливаться до 20,8-28,4 м/с, что соответствует оранжевому уровню погодной опасности.

В остальных регионах страны ожидается западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с, что соответствует желтому уровню погодной опасности.

