Смертельное ДТП в Гяндже

В Гяндже произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб и четверо получили травмы.

1news.az со ссылкой на APA сообщает, что инцидент был зафиксирован на территории города.

В результате столкновения двух автомобилей один человек скончался на месте происшествия, а четверо получили травмы. Пострадавшие были незамедлительно доставлены в больницу, где им была оказана помощь.

Сообщается, что их состояние средней тяжести.

Пострадавшими являются Р.Мехдиев (2004 г.р.), А.Вердиев (1989 г.р.), А.Нагизаде (2003 г.р.) и Т.Керимова (1962 г.р.).

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции. По данному факту ведется расследование.