Приём учащихся в лицеи и гимназии будет осуществляться только в 7-е классы – Причина

На 2026–2027 учебный год прием учащихся в лицеи и гимназии будет осуществляться только в 7-е классы.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Институте образования.

Было отмечено, что учащиеся, которые в текущем учебном году обучаются в 6-м классе, смогут пройти регистрацию для участия во вступительных экзаменах. Рамочный документ, касающийся вступительного экзамена, будет представлен общественности до конца 2025 года.

Считается, что приём учащихся в лицеи и гимназии по различным профильным направлениям целесообразнее осуществлять не в раннем возрасте, а когда у них сформируются определённые базовые знания.