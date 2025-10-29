Жена осужденного пыталась передать наркотики в тюрьму

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативного аппарата Пенитенциарной службы Министерства юстиции была пресечена попытка проноса наркотических и психотропных веществ в исправительное учреждение №13.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Было отмечено, что во время досмотра посылки, отправленной осужденному его супругой, в свертках, спрятанных в кармане куртки, было обнаружено 1,860 грамма героина и 0,498 грамма метамфетамина.

По данному факту ведется расследование.

Внимание граждан еще раз обращается на то, что передача или попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в исправительных учреждениях или следственных изоляторах, влечет за собой уголовную ответственность.