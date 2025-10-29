MİDA объявила цены на квартиры в новых жилых комплексах
Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) обнародовало цены на льготные квартиры, выставленные на продажу в Говсанском жилом комплексе (I и II этапы) в Баку, Бинагадинском жилом комплексе, а также в Сумгайытском, Лянкяранском, Ширванском и Евлахском жилых комплексах.
1news.az со ссылкой на Агентство представляет условия продажи и цены на квартиры:
На этот раз квартиры, выставленные на продажу, предлагаются как с использованием ипотечного кредита, так и путем оплаты собственными средствами.
Согласно пункту 5.6 Правил, оплата стоимости квартиры за счет ипотечного кредита возможна только после получения официального юридического решения.
|
Жилой комплекс
|
Количество комнат
|
Цена (в манатах)
|
Примечание
|
Говсанский (I этап)
|
2-комнатные
|
54 815
|
Говсанский (II этап)
|
4-комнатные
|
94 050
|
Сумгайытский
|
Студии
|
от 50 200
|
4-комнатные
|
от 105 800
|
Лянкяранский
|
3-комнатные
|
61 865
|
4-комнатные
|
от 84 150
|
Бинагадинский
|
Студии
|
49 120
|
2-комнатные
|
62 400
|
3-комнатные
|
87 400
|
4-комнатные
|
118 000
|
Ширванский
|
2-комнатные
|
61 815
|
3-комнатные
|
73 785
|
4-комнатные
|
93 765
|
Евлахский
|
1-комнатные
|
40 200
|
2-комнатные
|
45 225
|
3-комнатные
|
70 490
|
4-комнатные
|
103 740