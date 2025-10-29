MİDA объявила цены на квартиры в новых жилых комплексах

Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) обнародовало цены на льготные квартиры, выставленные на продажу в Говсанском жилом комплексе (I и II этапы) в Баку, Бинагадинском жилом комплексе, а также в Сумгайытском, Лянкяранском, Ширванском и Евлахском жилых комплексах.

1news.az со ссылкой на Агентство представляет условия продажи и цены на квартиры:

На этот раз квартиры, выставленные на продажу, предлагаются как с использованием ипотечного кредита, так и путем оплаты собственными средствами.

Согласно пункту 5.6 Правил, оплата стоимости квартиры за счет ипотечного кредита возможна только после получения официального юридического решения.