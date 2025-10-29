 MİDA объявила цены на квартиры в новых жилых комплексах | 1news.az | Новости
Общество

MİDA объявила цены на квартиры в новых жилых комплексах

Фаига Мамедова10:42 - Сегодня
Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) обнародовало цены на льготные квартиры, выставленные на продажу в Говсанском жилом комплексе (I и II этапы) в Баку, Бинагадинском жилом комплексе, а также в Сумгайытском, Лянкяранском, Ширванском и Евлахском жилых комплексах.

1news.az со ссылкой на Агентство представляет условия продажи и цены на квартиры:

На этот раз квартиры, выставленные на продажу, предлагаются как с использованием ипотечного кредита, так и путем оплаты собственными средствами.

Согласно пункту 5.6 Правил, оплата стоимости квартиры за счет ипотечного кредита возможна только после получения официального юридического решения.

Жилой комплекс

Количество комнат

Цена (в манатах)

Примечание

Говсанский (I этап)

2-комнатные

54 815

Говсанский (II этап)

4-комнатные

94 050

Сумгайытский

Студии

от 50 200

4-комнатные

от 105 800

Лянкяранский

3-комнатные

61 865

4-комнатные

от 84 150

Бинагадинский

Студии

49 120

2-комнатные

62 400

3-комнатные

87 400

4-комнатные

118 000

Ширванский

2-комнатные

61 815

3-комнатные

73 785

4-комнатные

93 765

Евлахский

1-комнатные

40 200

2-комнатные

45 225

3-комнатные

70 490

4-комнатные

103 740

MİDA объявила цены на квартиры в новых жилых комплексах

Личные данные под угрозой: МВД предупреждает о новых схемах кибермошенников - ВИДЕО

Представитель ANAMA и его собака признаны «Командой года среди собак-сапёров» - ФОТО

MİDA объявила цены на квартиры в новых жилых комплексах

MİDA объявила цены на квартиры в новых жилых комплексах

