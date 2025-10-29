Стала известна причина смерти несовершеннолетней невесты - ОБНОВЛЕНО

Стала известна причина смерти невесты, скончавшейся в Астаре через день после свадьбы.

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщило Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Было сообщено, что 28 октября 2025 года около 22:00 человек (женщина) 2008 года рождения был госпитализирован в отделение скорой медицинской помощи Астаринской центральной районной больницы:

«Пациентке были поставлены следующие диагнозы: беременность 29 недель, мертвый плод, поперечное положение (плода), анурия, острая легочная, сердечная и почечная недостаточность, токсическая энцефалопатия, септический шок. Лечение было продолжено в отделении реанимации, и она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Несмотря на все проведенные реанимационные мероприятия и многочисленные усилия врачей, около 06:00 был зафиксирован факт биологической смерти пациентки.

Тело передано в Астаринское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для проведения вскрытия».

В Астаре умерла 17-летняя девушка, свадьба которой состоялась вчера.

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, у жительницы Астаринского района А.И., 2008 года рождения, вчера была свадьба в одном из дворцов торжеств в селе Дегяди. После свадьбы она почувствовала себя плохо и была срочно госпитализирована в Астаринскую центральную районную больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.

Сообщается, что А.И. была беременна.

По данному факту в районной прокуратуре ведется расследование.