МВД объяснило, как избежать заторов и аварий - ВИДЕО

Строгое соблюдение правил дорожного движения, включая правильное размещение транспортных средств на проезжей части и своевременный выбор полосы, является ключевым условием водительской дисциплины и общей безопасности дорожного движения.

Как передает 1news.az, в Министерстве внутренних дел подчеркнули, что, к сожалению, спешка и безответственное поведение некоторых водителей приводят к частой смене полос, совершению манёвров без учета дорожной разметки и интересов других участников движения. Именно такие действия провоцируют на дорогах путаницу, создают искусственные заторы и значительно повышают риск дорожно-транспортных происшествий.

Специалисты отмечают: стабильный транспортный поток и минимизация аварий возможны только в том случае, если каждый водитель будет двигаться по своей полосе и следовать установленному направлению.

В заключение МВД напомнило, что менять полосы движения разрешено лишь в случаях, предусмотренных правилами, и обязательно с подачей соответствующего сигнала поворота. Дисциплинированное и ответственное поведение каждого участника движения сделает дороги более удобными и безопасными.