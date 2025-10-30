В одном из районов Баку открыто пять новых парковочных площадок

В Ясамальском районе Баку на улице Дадаша Буниатзаде создано и передано в пользование водителям 5 парковочных площадок.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA).

При организации парковочных мест были созданы соответствующие условия для автомобилей водителей с ограниченными физическими возможностями.

В ближайшие дни парковочные места будут введены в эксплуатацию также на улицах Улуханлы и Физули.

На улицах, где нанесены линии разметки, будут установлены соответствующие дорожные знаки, и новые площадки поступят в распоряжение владельцев транспортных средств.