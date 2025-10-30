Более 60 кг наркотиков не дошли до Баку: Задержаны лица, работавшие на граждан Ирана

Сотрудниками Управления полиции Низаминского района были проведены оперативные мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств. В результате была предотвращена продажа 66 килограммов 325 граммов наркотических средств.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Уточняется, что в ходе операции вначале был задержан 38-летний Самир Саидов по подозрению в совершении указанного преступления. У него было обнаружено 41 килограмм 575 граммов наркотического средства - марихуаны.

Во время следующей операции, проведенной сотрудниками Управления, был задержан еще один человек – 40-летний Самил Гадиев, подозреваемый в наркокурьерстве на территории столицы. В общей сложности у него, в управляемом им автомобиле марки «Hyundai» и в его доме было обнаружено 24 килограмма 750 граммовмарихуаны, а также таблетки метадона с психотропным содержанием.

Выяснилось, что задержанные, войдя в преступный сговор с гражданами Ирана, личности которых устанавливаются следствием, незаконными путями приобрели наркотические средства и планировали организовать их продажу в городе Баку.

По фактам в Управлении полиции Низаминского района возбуждены уголовные дела, ведется расследование.