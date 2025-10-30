Арзу Нагиев: Армейские реформы в Армении - сигнал демилитаризации, а не модернизации

В Армении объявлены планы реформирования вооруженных сил, которые, судя по заявлениям в Ереване и распространяемой оттуда информации, должны придать системе обороны «более современный и профессиональный характер».

По сообщению армянских СМИ, например, в 2026 году планируется сократить бюджетные расходы на оборону примерно на 15,3% по сравнению с 2025 годом, а также уменьшить срок срочной службы с двух до полутора лет с расширением контрактной компоненты. Формально это выглядит как попытка перейти к более компактной и профессиональной модели армии. Однако неизбежно возникает вопрос: что стоит за этими решениями - уверенность в отсутствии угроз, внутренняя переоценка оборонных приоритетов или же ограниченные ресурсы, заставляющие предпринимать такие шаги?

Своим мнением по этому поводу с 1news.az поделился председатель Комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Арзу Нагиев.

По мнению парламентария, планы реформирования вооруженных сил Армении обусловлены комплексом внутренних и внешних факторов.

«После поражения Армении в 44-дневной войне в этой стране возникло множество проблем. Можно сказать, что армянская армия до сегодняшнего дня остается в деморализованном состоянии. Поэтому они сокращают оборонные расходы и срочную службу с двух до полутора лет, параллельно продвигая переход на контрактную модель», - отметил А.Нагиев.

Он отмечает, что предстоящие в 2026 году парламентские выборы в Армении также влияют на решения властей: руководство страны стремится стабилизировать общественные настроения и продемонстрировать контроль над ситуацией.

«Это означает, что армянское правительство вынуждено пойти на такой шаг, чтобы как-то успокоить своих граждан, показать им, что с этой властью войны больше не будет. Сюда же можно еще добавить ослабление военного потенциала и возможностей Армении в результате поражения – и материально, и морально - во Второй Карабахской войне. Страна потеряла значительную часть вооружений, экономическая ситуация остается сложной, а внешняя поддержка, прежде всего со стороны России, заметно ослабла. В этих условиях армянское правительство вынуждено перераспределять ресурсы, в том числе в оборонной сфере», - заметил депутат.

По его мнению, данные реформы призваны в значительной мере усилить позиции действующей власти в преддверии выборов, и переход на контрактную службу, в том числе, как раз связан и с тем, что все меньше молодых граждан в Армении готовы проходить срочную службу, особенно после войны.

«Таким образом власти стремятся смягчить внутреннее напряжение, выбирая модель, которая позволит представить реформы как шаг к модернизации, даже если на практике речь идет о снижении боеспособности. Предпринимаемые ими шаги – это не усиление, а постепенная демилитаризация Армении и свидетельство признания ею новых реалий и бесперспективности реваншистских идей», - подчеркнул А.Нагиев.

На качественно ином фоне проходят масштабные реформы в процессах мобилизации и призыва на военную службу в Азербайджане, отметил парламентарий.

«Наша Госслужба по мобилизации и призыву на военную службу проводит очень большие реформы. Азербайджан находится в совершенно ином положении, чем Армения. Страна, полностью восстановившая свою территориальную целостность и суверенитет, продолжает укреплять свои Вооруженные силы, развивая их на основе профессионализма, технологий и современных стандартов, включая кибербезопасность и интеграцию с союзниками - прежде всего с Турцией – в соответствии со стандартами НАТО. Обновляется законодательство, совершенствуются структуры Министерства обороны и других силовых структур», - указал депутат.

Азербайджан, подчеркивает он, последовательно совершенствует современную, высокотехнологичную армию, которая уже входит в число 50 сильнейших в мире.

«В отличие от Армении, где изменения продиктованы слабостью и невозможностью содержать прежний военный потенциал, реформы в Азербайджане вызваны силой, уверенностью и стратегическим развитием. Это отражено и в оборонном бюджете, и в программных документах. Армения сокращает армию, поскольку не в состоянии ее финансировать. Азербайджан же еще больше усиливает свои Вооруженные силы с тем, чтобы закрепить и защитить мир, достигнутый благодаря Верховному главнокомандующему, народу и Армии», - заключил А.Нагиев.