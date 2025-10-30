В одном из поселков Баку дороги в аварийном состоянии: ни такси, ни «скорая» не могут проехать - ВИДЕО

В бакинском поселке Бина сложилась антисанитарная и аварийная ситуация, вызывающая недовольство местных жителей.

По словам одного из жителей, из-за плохого состояния дороги в жилой район невозможно проехать ни такси, ни автомобилям скорой помощи.

«Мы неоднократно обращались в Исполнительную власть Хазарского района, однако там утверждают, что решение данного вопроса не входит в их компетенцию. На соседней улице уже уложили асфальт, а о нашей забыли», — пожаловался мужчина.

В ответ на запрос Baku TV в Исполнительной власти Хазарского района сообщили, что подготовлены документы для включения данного участка, в том числе улицы №179 поселка Бина, в государственную инвестиционную программу по капитальному ремонту и реконструкции дорог, непригодных для эксплуатации.

Отмечается, что соответствующие материалы были направлены в Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана 15 апреля 2025 года.

Подробнее - в видео: