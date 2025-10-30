Дорожная полиция назвала два главных фактора, делающих аварии неизбежными - ВИДЕО

«В тяжелых дорожно-транспортных происшествиях зачастую проявляются два фактора одновременно: движение одного водителя на высокой скорости и невнимательное выполнение маневра другим водителем».

Как передает 1news.az, информацию об этом распространило Главное управление Государственной дорожной полиции.

«В таких случаях, когда безответственность одного сочетается с неосторожностью другого, результат, как правило, бывает трагическим.

Невнимательный маневр означает, что водитель не в полной мере оценивает окружающую обстановку, не пользуется зеркалами, не соблюдает правила перестроения или поворота. Транспортное средство, движущееся на высокой скорости, не успевает среагировать на эту мгновенную ошибку, и авария становится неизбежной.

Не будем забывать: невнимательность одного и скорость другого – могут в одно мгновение изменить жизни.

Каждое движение на дороге должно быть обдуманным, а каждое решение должно приниматься ответственно», - говорится в сообщении.