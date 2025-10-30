Кадры спасения малолетнего ребенка в Кяльбаджаре - ВИДЕО

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в городе Кяльбаджар, в новом жилом массиве, на втором этаже четырехэтажного здания, малолетний ребенок оказался беспомощным, запертым в квартире.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в МЧС.

Было отмечено, что в связи с поступившей информацией на место происшествия немедленно были привлечены пожарные-спасатели Кяльбаджарской районной части по пожарной охране Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Используя специальные средства, пожарные-спасатели проникли в квартиру, спасли малолетнего ребенка (2023 года рождения), оказавшегося в беспомощном состоянии, и передали его родителям.