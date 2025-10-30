В Баку на ряде перекрестков установлены светофоры с секциями для велосипедов - ФОТО
На 4 перекрестках столицы установлены светофоры нового поколения с секциями для велосипедов.
Как передает 1news.az, информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).
Согласно информации Центра, велосипедные секции на светофорах расположены на следующих перекрестках:
проспект Гусейна Джавида и улица Бахтияра Вагабзаде (Ясамальский район);
улица Абдуррагим бека Хагвердиева и улица Академика Шафаята Мехтиева;
проспект Ходжалы и улица Наджафгулу Рафиева (Хатаинский район);
улица Мехти Мехтизаде и улица Иззата Оруджева.
«Таким образом обеспечивается безопасность велосипедистов и лиц, управляющих малыми электрическими транспортными средствами.
Отметим, что к настоящему моменту ЦИУТ установил велосипедные секции в общей сложности на 103 светофорах на 42 перекрестках. Работы по установке велосипедных секций, оснащенных LED-освещением нового поколения, на светофорах на других необходимых улицах и проспектах продолжаются», - говорится в сообщении Центра.