В Баку на ряде перекрестков установлены светофоры с секциями для велосипедов - ФОТО

На 4 перекрестках столицы установлены светофоры нового поколения с секциями для велосипедов.

Как передает 1news.az, информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Согласно информации Центра, велосипедные секции на светофорах расположены на следующих перекрестках:

проспект Гусейна Джавида и улица Бахтияра Вагабзаде (Ясамальский район);

улица Абдуррагим бека Хагвердиева и улица Академика Шафаята Мехтиева;

проспект Ходжалы и улица Наджафгулу Рафиева (Хатаинский район);

улица Мехти Мехтизаде и улица Иззата Оруджева.

«Таким образом обеспечивается безопасность велосипедистов и лиц, управляющих малыми электрическими транспортными средствами.

Отметим, что к настоящему моменту ЦИУТ установил велосипедные секции в общей сложности на 103 светофорах на 42 перекрестках. Работы по установке велосипедных секций, оснащенных LED-освещением нового поколения, на светофорах на других необходимых улицах и проспектах продолжаются», - говорится в сообщении Центра.