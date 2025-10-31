Какой будет погода в первый день ноября?

В Азербайджане 1 ноября ожидается преимущественно сухая погода.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако в ночь с 31 октября на 1 ноября есть вероятность небольшого тумана или мороси в некоторых местах. Умеренный юго-западный ветер вечером сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов тепла, днем - 19-22 градуса тепла. Атмосферное давление понизится с 765 мм ртутного столба до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем - 55-65%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно сухая погода. В некоторых местах временами будет туман.

Западный ветер местами будет временами усиливаться. Температура воздуха ночью составит 5-9 градусов тепла, днем - 19-24 градуса тепла, в горах ночью - 0-4 градуса мороза, днем -5-9 градусов тепла.