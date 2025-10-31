Туристы из этих стран потратили в Азербайджане более 2,5 млрд манатов

За первые три квартала 2025 года туристы, посетившие Азербайджан, потратили в общей сложности 2 миллиарда 516 миллионов манатов.

Как сообщает Banker.az со ссылкой на Государственный комитет статистики, за этот период страну посетили 1 миллион 948 тысяч иностранных граждан, а средние расходы на одного туриста составили 1 292 маната. Число туристов в этом году на 35 тысяч меньше по сравнению с предыдущим годом. Основное сокращение наблюдалось среди граждан России (уменьшение на 80 тысяч), Индии (на 48 тысяч), Омана (на 7,3 тысячи) и Кувейта (на 4,7 тысячи), передает 1news.az.

Больше всех денег было потрачено гражданами Катара и США. 2 152 туриста из Катара потратили в общей сложности 4,8 миллиона манатов, заняв первое место со средними расходами на человека в 2 236 манатов. Расходы туристов из США составили 41,5 миллиона манатов, при этом средняя сумма на человека равнялась 2 221 манату.

В первой пятерке также оказались туристы из Канады (2 206 манатов), Кувейта (2 114 манатов) и Объединенных Арабских Эмиратов (2 054 маната).

В целом, число поездок и расходы туристов из стран Персидского залива - в частности, Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ - были выше по сравнению с другими регионами.

Меньше всего потратили туристы из соседних стран: гости из Турции в среднем израсходовали 778 манатов на человека, а из Грузии - 752 маната. Туристы из Ирана отличились самым низким показателем, потратив всего 108 манатов.