 Туристы из этих стран потратили в Азербайджане более 2,5 млрд манатов | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Туристы из этих стран потратили в Азербайджане более 2,5 млрд манатов

Фаига Мамедова14:52 - Сегодня
Туристы из этих стран потратили в Азербайджане более 2,5 млрд манатов

За первые три квартала 2025 года туристы, посетившие Азербайджан, потратили в общей сложности 2 миллиарда 516 миллионов манатов.

Как сообщает Banker.az со ссылкой на Государственный комитет статистики, за этот период страну посетили 1 миллион 948 тысяч иностранных граждан, а средние расходы на одного туриста составили 1 292 маната. Число туристов в этом году на 35 тысяч меньше по сравнению с предыдущим годом. Основное сокращение наблюдалось среди граждан России (уменьшение на 80 тысяч), Индии (на 48 тысяч), Омана (на 7,3 тысячи) и Кувейта (на 4,7 тысячи), передает 1news.az.

Больше всех денег было потрачено гражданами Катара и США. 2 152 туриста из Катара потратили в общей сложности 4,8 миллиона манатов, заняв первое место со средними расходами на человека в 2 236 манатов. Расходы туристов из США составили 41,5 миллиона манатов, при этом средняя сумма на человека равнялась 2 221 манату.

В первой пятерке также оказались туристы из Канады (2 206 манатов), Кувейта (2 114 манатов) и Объединенных Арабских Эмиратов (2 054 маната).

В целом, число поездок и расходы туристов из стран Персидского залива - в частности, Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ - были выше по сравнению с другими регионами.

Меньше всего потратили туристы из соседних стран: гости из Турции в среднем израсходовали 778 манатов на человека, а из Грузии - 752 маната. Туристы из Ирана отличились самым низким показателем, потратив всего 108 манатов.

Поделиться:
337

Актуально

Политика

Помощник Президента: Азербайджан и Армения учатся жить в мирных условиях

Общество

От +24 до первых заморозков: Опубликован прогноз на ноябрь по Азербайджану

Общество

В Хырдалане открылся первый ресторан McDonald’s - ФОТО

Общество

В Азербайджане впервые пересажено сердце от посмертного донора

Общество

Полиция установила подростков, бросавших камни в скоростной поезд

В мегалотерее Bakcell разыгран четвёртый автомобиль!

В Турции вынесен суровый приговор виновным в пожаре на горнолыжном курорте, унесшем жизни 78 человек

От +24 до первых заморозков: Опубликован прогноз на ноябрь по Азербайджану

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Фазаил Агамалы о внебрачном сыне: В жизни всякое бывает - Трамп, например, был женат трижды

Скончалась заведующая сектором Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев

Вынесен приговор врачу, виновному в гибели известного ученого

В Азербайджане уничтожат тонны турецких фисташек

Последние новости

Полиция установила подростков, бросавших камни в скоростной поезд

Сегодня, 18:31

Бакинская инициативная группа прекратила свою деятельность в связи с французскими заморскими территориями?

Сегодня, 18:15

В мегалотерее Bakcell разыгран четвёртый автомобиль!

Сегодня, 18:00

В Турции вынесен суровый приговор виновным в пожаре на горнолыжном курорте, унесшем жизни 78 человек

Сегодня, 17:34

Ахмед Аш-Шараа отчитал сирийских чиновников за показную роскошь

Сегодня, 17:31

От +24 до первых заморозков: Опубликован прогноз на ноябрь по Азербайджану

Сегодня, 17:28

Еще два маршрута столицы переходят на современные автобусы

Сегодня, 17:26

Эрдоган надеется, что вскоре Россия и Украина найдут компромиссы для мира

Сегодня, 17:24

В Хырдалане открылся первый ресторан McDonald’s - ФОТО

Сегодня, 17:15

Самир Багиров впервые за долгое время появился в эфире и назвал причину затяжной депрессии – ВИДЕО

Сегодня, 17:05

Хикмет Гаджиев: Зангезурский коридор изменит Южный Кавказ, принесет процветание и сотрудничество

Сегодня, 16:45

В Азербайджане впервые пересажено сердце от посмертного донора

Сегодня, 16:35

Помощник Президента: Азербайджан и Армения учатся жить в мирных условиях

Сегодня, 16:15

В этом направлении будут курсировать современные автобусы

Сегодня, 16:05

Лига чемпионов: На матч «Карабах» - «Челси» в Баку продано более 27 тысяч билетов

Сегодня, 15:50

Ранее судимый за торговлю людьми пойман с наркотиками

Сегодня, 15:40

Благотворительная акция «Доля Победы» от Red Hearts

Сегодня, 15:36

Временный поверенный США поделилась впечатлениями о реализуемых проектах в Зангилане

Сегодня, 15:10

Великое возвращение: Семьям, прибывшим в село Хыдырлы Агдамского района, вручили ключи от квартир - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:02

От преступлений к ответственности. Азербайджан разоблачает колониальное наследие Бельгии

Сегодня, 15:00
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10