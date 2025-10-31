Чемпионат мира в Баку и другие важные события нового сезона в календаре мирового дзюдо

Международная федерация дзюдо (IJF) утвердила календарь на будущий год.

Его главным событием станет чемпионат мира, который пройдет 4-11 октября в Баку. Также сезон озаменуется началом олимпийской квалификации. Итак, какие старты ждут азербайджанских дзюдоистов.

В начале недели IJF официально проанонсировала ЧМ в Баку, а уже перед уик-эндом полностью сверстала график остальных соревнований.

По традиции, Мировой тур дзюдо откроется «Большим шлемом» Париже 7-8 февраля. Серия включает в себя восемь этапов и пройдет также в Ташкент, Тбилиси, Душанбе, Астана, Улан-Батор, Будапешт, Абу-Даби и Токио.

В следующем году среди организаторов «Большого шлема» не будет Баку, но в этом нет ничего удивительного.

Ведь все силы будут направлены на проведение чемпионата мира.

Также состоятся четыре турнира серии Гран-При — в Линце, Лиме, Циндао и Загребе, где дзюдоисты также получат возможность проверить свои силы на международной арене и подняться в мировом рейтинге.

Вместе с тем, предварять главное событие года будет «Большой шлем» в Улан-Баторе 19-21 июня. Его IJF выделяет неслучайно, так как он станет первым квалификационным турниром к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

С этого момента каждое соревнование Мирового тура приобретет еще большее значение, а напряжение достигнет пика на чемпионате мира в Баку, где будут разыграны мировые титулы и важнейшие рейтинговые очки.

Также в календаре нашли отражения мировые первенства во всем возрастам. ЧМ среди кадетов пройдёт в Гуаякиле (Эквадор) 20-23 августа. А главный старт года среди юниоров состоится в Аммане (Иордания) 22-25 октября. А в ноябре молодые спортсмены выступят на Юношеской Олимпиаде в Дакаре (Сенегал).

Помимо этапов Мирового тура и чемпионатов мира, 2026 год будет насыщен множеством турниров из серии Open, проходящих под эгидой континентальных союзов. Они дают спортсменам важные рейтинговые очки и помогают продвигаться к олимпийской квалификации. Сезон также включит чемпионаты мира среди ветеранов и по ката, которые ежегодно собирают всё больше участников и энтузиастов, доказывая, что дух дзюдо не знает возрастных границ.

